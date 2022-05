Clamoroso ad Avellino, Micovschi costretto a denudarsi: tre arresti

AVELLINO - Ha del clamoroso quanto avvenuto lo scorso 4 maggio, in occasione della sconfitta interna dell'Avellino per 2-1 con il Foggia nei play-off di Serie C. Claudiu Micovschi, bloccato, minacciato e denudato dai suoi tifosi perché ritenuto indegno di vestire i colori della squadra campana, che ha visto sfumare il sogno-promozione in cadetteria. A documentare l'aggressione alla 23enne ala sinistra rumena sono le immagini della videosorveglianza acquisite dalla Digos e la Polizia di Stato ha notificato oggi tre arresti ai domiciliari ad altrettanti ultras biancoverdi, già destinatari di un Daspo, e resisi responsabili, secondo gli inquirenti, insieme con una donna in via di identificazione e di altri supporter, di una vera e propria caccia al giocatore. Micovschi non fu l'unico a subire la dura "reprimenda" della tifoseria violenta, quella sera: anche un altro calciatore è stato preso di mira e inseguito. La sconfitta, particolarmente scottante, spinse la società a convocare una conferenza stampa durante la quale vennero pronunciate dure parole contro l'atteggiamento di alcuni giocatori.