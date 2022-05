Zeman lascia Foggia: diventa virale la foto mentre aspetta il bus

FOGGIA - È ormai ufficiale da qualche giorno: Zdenek Zeman non sarà più l'allenatore del Foggia. Il tecnico boemo, durante il colloquio di giovedì con il presidente Canonico allo stadio Zaccheria, ha annunciato che "non ha più stimoli di allenare e pertanto sarebbe inutile continuare". Nonostante un ottimo settimo posto in campionato che ha permesso ai rossoneri di disputare i playoff - i pugliesi sono stati eliminati dalla Virtus Entella, sconfitta poi dal Palermo nei quarti di finale -, il tecnico ha deciso di dire basta.