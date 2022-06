Diretta Palermo-Padova ore 21.15: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

PALERMO - Due squadre e due piazze ricche di tradizione sognano la Serie B ma solamente una tra Palermo e Padova potrà festeggiare sul prato del ' Barbera ' al termine del ritorno della finale playoff di Serie C . I siciliani di Silvio Baldini avranno il vantaggio del fattore campo e dell' 1-0 ottenuto allo stadio ' Euganeo ' nel match di andata: ai rosonero basterà così il pari per salire tra i cadetti mentre i veneti di Massimo Oddo saranno costretti a vincere con almeno due gol di scarto (se dovessero imporsi invece con il minimo scarto entro i tempi regolamentari, sono previsti i supplementari ed eventualmente i calci di rigore).

Palermo-Padova: segui la sfida in diretta sul nostro sito

Palermo-Padova, come vederla in tv e streaming

La partita tra Palermo e Padova (ritorno della finale playoff di Serie C) comincerà oggi (domenica 12 giugno) alle 21.15 e si giocherà allo stadio 'Barbera'. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 2, Sky Sport e Sky Calcio (canale 251) e anche in streaming su Eleven Sport.

Palermo-Padova, le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All. Silvio Baldini.

A disposizione: Pelagotti, Accardi, Crivello, Somma, Perrotta, Doda, Odjer, Silipo, Fella, Soleri, Felici.

Indisponibili: Marong. Squalificati: Damiani. Diffidati: Massolo, Buttaro, Marconi, De Rose, Valente, Brunori, Pelagotti, Crivello, Perrotta, Odjer.

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Pelagatti, Valentini, Gasbarro; Germano, Ronaldo, Dezi, Curcio; Chiricò, Ceravolo, Jelenic. All. Massimo Oddo

A disposizione: Vannucchi, Fortin, Saber, Della Latta, Terrani, Nicastro, Settembrini, Monaco, Santini, Bifulco.

Indisponibili: Busellato, Cissè, Kirwan, Matei. Squalificati: Ajeti. Diffidati: Bifulco, Della Latta, Dezi, Gasbarro, Germano, Jelenic, Pelagatti, Ronaldo, Saber, Santini.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto. Guardalinee: Severino e Niedda. Quarto uomo: Feliciani. Var: Fabbri. Avar: Carbone.