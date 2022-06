Pallotta si congratula con il Palermo per la promozione in Serie B

Non solo Dybala e Amauri, anche James Pallotta ha voluto complimentarsi con il Palermo per la promozione in Serie B. L'ex numero uno della Roma, infatti, attraverso un tweet ha voluto omaggiare Baldini e i suoi ragazzi per la conquista della cadetteria. I rosaneri, dopo il successo nella finale playoff contro il Padova, tornano così in Serie B dopo tre anni. L'imprenditore statunitense, che negli ultimi giorni è stato accostato alla società rosanero come possibile alternativa al City Football Group per l'acquisizione della società attualmente presideuta da Dario Mirri, si è complimentato così con la squadra siciliana: "Congratulazioni al Palermo, un grande passo avanti oggi e un altro passo verso ciò a cui appartiene - il ritorno in Serie A".