D Club: stasera premiazione in tv

VOTING, CHE SUCCESSO! - La Serie D renderà omaggio, stasera, alle stelle del campionato nella premiazione del D CLUB. Il voting dei tifosi, ideato dal Dipartimento Interregionale LND in collaborazione con Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport, ha ricevuto oltre quarantamila preferenze on line testimoniando, ancora una volta, la partecipazione popolare e il grande interesse per il mondo della Serie D. Le sezioni più votate sul web sono state quelle relative ai portieri e agli Under. Molti i voti anche per gli allenatori. L'evento sarà trasmesso alle ore 19 su Sportitalia in diretta dagli studi di Milano dell’emittente televisiva, oltre alla giuria di qualità saranno presenti il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e il selezionatore della Rappresentativa Serie D e Under 18 LND Giuliano Giannichedda. Nel corso della serata saranno consegnati anche i premi speciali al presidente del Pineto Silvio Brocco ed al calciatore del Rimini Fabrizio Carboni. Interverranno collegati da remoto Fabio Grosso e Junior Messias. Previsto un video saluto di Giancarlo Abete presidente della Lega Nazionale Dilettanti.

VINCITORI D CLUB 2022 - Miglior portiere: Dario Anatrella (Cavese). Miglior difensore: Antonio Arpino (Caronnese). Miglior dentrocampista: Andrei Tanasa (Rimini). Miglior dttaccante: Domenico Maggio (Santa Maria Cilento). Miglior Under 19: Emanuele Semprini (Trastevere). Miglior dllenatore: Walter Vangioni (Ghiviborgo).