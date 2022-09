Serie D, girone I: Catania subito derby a Ragusa

PRIMA GIORNATA - Domenica 18 settembre, ore 15 la prima giornata: Acireale-Cittanova, Lamezia-Canicattì, Trapani-Mariglianese, Licata- Castrovillari, Santa Maria Cilento-Locri, Ragusa-Catania, Real Aversa-Paternò, San Luca-Vibonese, Sancataldese-Città Sant’Agata.

SOSTE - Il girone I osserverà i turni di riposo degli altri gironi: 25 settembre per le elezioni (in campo mercoledì 28), 25 dicembre e 1 gennaio 2023 per le festività natalizie e il Capodanno, il 12 marzo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup e il 9 aprile per le festività pasquali.

CINQUE TURNI INFRASETTIMANALI - Sono cinque i turni infrasettimanali: 5 e 19 ottobre, il primo insieme ai gironi a venti squadre; 28 settembre, 21 dicembre e 6 aprile come il resto della Serie D.