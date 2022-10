Serie D: Paternò-Catania al Falcone-Borsellino e con i tifosi!

ROMA - Colpo di scena. La sfida del Girone I Paternò-Catania domenica si giocherà allo stadio “Falcone-Borsellino” di Paternò in presenza dei tifosi a seguito del pronunciamento della Corte Sportiva di Appello che questa mattina ha accolto parzialmente il reclamo presentato dal Paternò. Tale provvedimento applica la squalifica del campo per una gara effettiva (campo neutro a porte chiuse) precedentemente comminata alla società rossazzura dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del dispositivo (ossia al match interno contro il Locri il 6 novembre) confermando inoltre la sanzione dell’ammenda di tremilacinquecento euro. Ed è partita subito la caccia al biglietto. Lo stadio di Partenò ha una capienza di quattromila posti e per il derby con la capolista si annuncia il tutto esaurito.