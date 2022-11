Juve Next Gen allo Stadium: pienone e spettatori d'eccezione

La preparazione della Juventus dopo la pausa per i Mondiali in Qatar riprenderà solo il 6 dicembre in vista del primo impegno ufficiale, in programma poco meno di un mese dopo allo Zini contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, penultima della classe con appena 6 punti e unica formazione senza vittorie.

Juve, a gennaio quattro gare allo Stadium in 20 giorni

Il primo impegno all’Allianz Stadium per la squadra di Allegri è invece previsto per il 7 gennaio contro l’Udinese, prima gara di un poker ravvicinato di impegni che vedrà la Juve scendere in campo in casa per due volte in 10 giorni contro il Monza, tra Coppa Italia e campionato (19 e 29 gennaio), oltre che contro l’Atalanta (22). A riempire il vuoto, e gli spalti dell’impianto torinese, penserà però nel frattempo la Juve Next Gen, ex Under 23, che approfittando della sosta della Serie A è stata “promossa” allo Stadium.

Juve Next Gen allo Stadium: c'è anche Benitez

I ragazzi di Massimo Brambilla lasceranno così momentaneamente il “Moccagatta” di Alessandria, abituale sede dei match interni, per ospitare il Mantova, nella partita valevole per la 15° giornata del girone A di Serie C. Presente per l’occasione lo stato maggiore del club bianconero, guidato dal presidente Andrea Agnelli, ma non solo. La gara sarà infatti preceduta da un dibattito dal titolo: "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?", al quale parteciperanno il presidente Figc Gabriele Gravina, quello della Lega Pro Francesco Ghirelli, il numero 1 della Lega Serie A Lorenzo Casini e il presidente dell'Aic Umberto Calcagno, oltre all'ex allenatore della Juve Next Gen Lamberto Zauli, il ds del Milan Frederic Massara. L’invitato d’eccezione sarà l'ex allenatore di Liverpool, Napoli e Real Madrid Rafa Benitez. Previsti per la partita non meno di 30.000 spettatori (l'ingresso è gratuito).

Serie C, la Juve Next Gen punta in alto

La partita contro il Mantova arriva in un momento particolarmente positivo per la Juve Next Gen, che grazie a una striscia positiva da cinque partite (quattro vittorie ed un pareggio) si è rilanciata in classifica dopo un deludente avvio di stagione. La promozione allo Stadium potrebbe essere ripetuta anche per i prossimi due impegni casalinghi, il 4 dicembre contro il Sangiiuliano City e il 17 contro la Virtus Verona. L'obiettivo stagionale è quantomeno quello di ripetere il cammino della scorsa stagione, quando la formazione allenata da Zauli si qualificò per i playoff spingendosi fino al secondo turno della fase nazionale, dove fu eliminata dal Padova.