Serie D: undici anticipi

ROMA - La terza giornata di ritorno del campionato Serie D, in programma domenica 22 gennaio alle 14.30 inizia domani con undici anticipi. Le variazioni riguardano soprattutto i gironi A e D in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo che coinvolgerà solo i due raggruppamenti a venti squadre. Comunque in campo tre capolista: Sestri Levante (girone A), Giana Ermino (D) e Arezzo (E).