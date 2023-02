Lega Pro: Marani eletto nuovo presidente. Battuto Vulpis

ROMA - Matteo Marani è stato eletto come nuovo presidente della Lega Pro . nel corso dell'assemblea che si sta svolgendo a Roma presso il Salone d'Onore del Coni . Marani ha superato nella competizione elettorale lo sfidante Marcel Vulpis e succede così a Francesco Ghirelli , dimessosi a fine dicembre. Al fianco di Marani ci saranno Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri che in qualità di vicepresidenti lo sosterranno nel prossimo biennio.

La votazione: 39 voti a favore

Matteo Marani è stato eletto alla presidenza della Lega Pro con 39 voti a favore su 58. Il Latina non ha partecipato all'assemblea e la Juve Next Gen non aveva diritto di voto perché già rappresentata come società nella massima serie. Il candidato Marcel Vulpis ha invece ottenuto 15 voti, mentre 2 sono state le schede bianche e 2 quelle nulle.