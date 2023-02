Rappresentativa Serie D: domani test con la Primavera Lazio

ROMA - La Rappresentativa Serie D di corsa verso la Viareggio Cup (giovedì 23 febbraio il sorteggio dei gironi). Da lunedì la selezione dilettanti al lavoro nel ritiro di Fiano Romano per il secondo raduno nazionale della stagione. Ventidue i calciatori della massima serie dilettantistica (sedici classe 2004 e sei 2003) chiamati dal selezionatore Giuliano Giannichedda per tre giorni di lavoro che culmineranno domani con il test a Formello contro i pari età della Lazio in programma alle ore 14.45: la partita sarà trasmessa in diretta sul canale tematico SKY della Lazio (ch 233, gli highlights saranno disponibili sul canale YouTube della LND. Rispetto al raduno di Verona, sono sette i convocati anche in questa occasione: Faccenna, Castellini, Bonetti, Mascella, Barbera, Gyimah e Sangiorgio.