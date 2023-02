Il Foggia cambia allenatore: ufficiale l'arrivo di mister Somma

Mario Somma è il nuovo allenatore del Foggia, attualmente quarto nel girone C di Serie C. Ad annunciarlo sono stati i canali social del club pugliese che, dopo le voci che vedevano Brocchi e Novellino tra i candidati alla panchina, hanno ufficializzato l'arrivo dell'erede di Fabio Gallo. Somma era da due anni commentatore tecnico delle gare di serie C trasmesse da Rai Sport e, non appena arriverà in città, incontrerà il gruppo squadra. Il contratto sottoscritto dal tecnico pontino scadrà il 30 giugno del 2023 a conclusione della stagione.