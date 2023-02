Pescara, Zeman è pronto a tornare: c'è l'accordo!

Via Colombo, ecco Zeman

A fine partita Alberto Colombo era consapevole che la sua presenza sulla panchina del Pescara era ormai al termine. «Dopo una prestazione del genere ogni decisione della società diventa comprensibile - ha commentato -. E se è vero che questa gara dovevamo interpretarla alla stregua di un playoff, beh, non servono troppe parole per definirla». Poi è arrivato ai microfoni il presidente Daniele Sebastiani che non si è lasciato benissimo con il tecnico boemo dopo l'ultima esperienza. Poteva essere, insomma, un ostacolo non da poco, però lui stesso ha confezionato la via di uscita per il ritorno di Zdenek. «Io in questa stagione - l’incipit di Sebastiani – ho deciso sin dall’inizio di non occuparmi di questioni tecniche, fa tutto il ds Daniele Delli Carri. Deciderà lui se esonerare l’allenatore. Prende Zeman? Io non ho problemi con nessuno, l’importante è il bene del Pescara. Questa partita di Cerignola è stata davvero imbarazzante». In verità l’avvicendamento era già stato apparecchiato qualche giorno fa. Per la precisione martedì scorso, quando Delli Carri è andato a cena a Roma con l’allenatore. Dunque, Zeman torna volentieri, considera la squadra forte, con giocatori funzionali alla sua filosofia di gioco. Personalmente conosce già Merola che ha guidato lo scorso anno a Foggia. Il Pescara gli ha offerto un contratto fino a giugno 2024, ma il boemo lo vuole solo fino a questo giugno, con la clausola del rinnovo automatico in caso di promozione.