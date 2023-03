Diretta Taranto-Avellino: probabili formazioni e come vederla in streaming

Solamente due punti separano Taranto e Avellino in classifica: la squadra di Ezio Capuano prepara un match importante per avvicinarsi alla zona playoff con l’ultimo posto utile in griglia occupato proprio dall’Avellino di Massimo Rastelli, decimo a pari punti con la Virtus Francavilla e con il Latina. I rossoblù sono reduci dalla vittoria allo scadere nel derby pugliese contro la Virtus Francavilla. I biancoverdi arrivano dal ko interno contro il Picerno e sono in crisi avendo perso cinque delle ultime sette gare. Match amarcord per il tecnico del Taranto Ezio Capuano, il quale ha allenato l'Avellino nella stagione 2019/2020.