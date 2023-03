Viareggio Cup: la Rappresentativa di Serie D oggi si gioca l'accesso agli ottavi

ROMA - Tutto in gioco nel girone 8 della Viareggio Cup. Una vittoria e una sconfitta a testa dopo due giornate. La Rappresentativa Serie D al comando grazie alla differenza ret i (cinque gol realizzati, tre subiti). Giovedì allo stadio “Berni” di Badesse è andata in scena una partita emozionante. Lo Sport Recife ha capitalizzato tutte le occasioni superando per 3-1 la Rappresentativa Serie D .

Nell’altra gara del girone 8 l’Imolese guidata dal tecnico Mezzetti ha battuto il Ladegbuwa per 3-1 in rimonta Ora tutte e quattro le squadre si trovano a tre punti. Decisiva la terza e ultima sfida del girone in programma oggi alle ore 15 con i nigeriani del Ladegbuwa sul terreno di gioco dello stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa. L'Imolese invece affronterà lo Sport Recife.

Girone 8 - Risultati e classifica

1^ Giornata

Rappresentativa Serie D-Imolese 4-0

Sport Recife-Ladegbuwa 1-2

2^ Giornata - 23 marzo

Rappresentativa Serie D-Sport Recife 1-3

Ladegbuwa-Imolese 1-3

Classifica: Rappresentativa Serie D, Ladegbuwa, Imolese e Sport Recife 3 punti

Programma

3^ Giornata - 25 marzo

Rappresentativa Serie D-Ladegbuwa

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

Sport Recife-Imolese

Lista convocati

Portieri: Stefano Mangiapoco (Ponte S. Pietro), Ludovico Del Sorbo (Sorrento), Emanuele Semprini (Trastevere)

Difensori: Luca Canale (Vastogirardi), Claudio Cellamare (Trapani), Alessio Castellini (Catania), Matteo Colombara (Giana Erminio), Alex Crestani (Montecchio Maggiore), Francesco Rossi (Cavese), Simone Bonetti (Lentigione), Mattia Maffei (Cavese)

Centrocampisti: Simone Giacchino (Sanremese), Gabriele Parlanti (Sestri Levante), Mattia Mascella (Montespaccato), Samuel Pugliese (Palmese), Alessandro Pimazzoni (Caldiero Terme), Davide Traini (Pineto), Gianni Barbera (Poggibonsi)

Attaccanti: Malik Olalekan Opoola (Brindisi), Francesco Nardella (Forlì), Alessandro Carnevale (Matese), Mattia Cupani (Campodarsego), Alessio Maccari (Cynthialbalonga), Pasquale Iaccarino (Matera)

FORMULA DEL TORNEO – Alla 73ª Viareggio Cup prendono parte 32 squadre inserite in otto gironi da 4: le prime 2 classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi, dove le vincitrici dei gironi del gruppo A (dall’1 al 4) affronteranno le seconde del gruppo B (dal 5 all’8) e viceversa. Per decretare le graduatorie di merito delle prime e delle seconde classificate, si terrà conto, nell’ordine, di punti ottenuti e differenza reti totale. Gli abbinamenti dei quarti – nominate 4 teste di serie in base al palmarès e a giudizio insindacabile della società organizzatrice del Torneo – saranno determinati per sorteggio: verranno così composti i gruppi 1 e 2 che andranno a formare la parte alta e quella bassa del tabellone e contestualmente gli accoppiamenti delle semifinali. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, dagli ottavi alle semifinali si andrà direttamente ai rigori, mentre per la finale sono previsti anche due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.