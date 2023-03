Incredibile errore dell'arbitro e caos nel finale di Vicenza-Arzignano: cos'è successo

VICENZA - Incredibile errore dell'arbitro Giuseppe Mucera e caos nel finale del derby veneto Vicenza-Arzignano , match valido per la 34ª giornata del girone A di Serie C , vinto 3-2 dagli ospiti nonostante l'inferiorità numerica causata dalla seconda ammonizione rimediata al 72' da Milillo.

Caos nel finale derby

Con i padroni di casa all'assalto per cercare il pari dopo il 2-2 con cui si era chiuso il primo tempo (con la doppietta di Ferrari a rispondere alle reti ospiti segnate da Antoniazzi e Parigi) e il nuovo vantaggio dell'Arzignano firmato a inizio riprresa da Grandolfo, il direttore di gara siciliano ha fischiato la fine del match un minuto prima del previsto (dopo il quarto dei cinque minuti di recupero segnalati). Immediata 'invasione di campo' da parte della panchina della squadra ospite, la cui festa è stata però rimandata dopo le proteste del Vicenza: "Ma come? Manca ancora un minuto" le parole rivolte dai biancorossi a Mucera, che accortosi dell'errore si è portato le mani al volto in segno di disperazione e chiesto poi al'Arzignano di riprendere a giocare per l'ultimo minuto. Dopo il caos la partita è ripresa ma il risultato non è cambiato, con il Vicenza battuto e gli ospiti a esultare per la sofferta vittoria.