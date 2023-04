ROMA - Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato l’ultimo aggiornamento delle classifiche relative a ‘Giovani D Valore’, il programma che premia le società più virtuose della Serie D nell’utilizzo di giovani calciatori. Come indicato nel regolamento, le graduatorie così calcolate fino alla 28ª giornata (32ª per i giorni A e D) saranno integrate a fine campionato con un bonus del 10% previsto per i club che svolgono intero settore giovanile. Tra le prime in graduatoria, solo la Cavese è leader nel girone H. Non mancano squadre impegnate nella corsa per la C, per i playoff né altre in ballo per la salvezza. Dalle classifiche definitive saranno escluse le società retrocesse in Eccellenza. Di seguito le prime tre posizioni per ciascun girone: