Diretta Vicenza-Pordenone: probabili formazioni e come vederla in streaming

Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia Serie C contro la Juventus Next Gen, il Vicenza affronta il Pordenone al Romeo Menti. Sarà la prima di Domenico Di Carlo (esonerato il 5 marzo con la squadra al terzo posto), tornato sulla panchina dei neroverdi dopo l’esonero di Mirko Stefani, che ha raccolto solamente 8 punti in 6 partite. Il tecnico laziale ha giocato con i veneti nella stagione 96/97, vincendo l’unica storica Coppa Italia della società. Ricordato da giocatore, ma anche da allenatore, perchè è partito proprio dalle giovanili del Vicenza nel 2001, per poi tornare ad allenare la prima squadra per due stagioni raccogliendo una promozione in B nel 2020. Test importante per entrambe le squadre, che a due giornate dal termine della regular season, si preparano al meglio per giocarsi la promozione in Serie B tramite i playoff.