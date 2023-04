Diretta Picerno-Pescara: probabili formazioni e come vederla in streaming

Allo Stadio Donato Curcio, Picerno e Pescara si contenderanno il terzo posto del Girone C. La squadra di Emilio Longo - ancora imbattuta in casa nel 2023 - è chiamata a vincere contro i biancazzurri per scavalcarli in classifica e poter conquistare il terzo posto; in caso di sconfitta invece rischierebbe di scivolare in sesta posizione (dato che Cerignola e Foggia sono in agguato). La squadra di Zeman ha due risultati su tre a disposizione per confermarsi la terza forza del campionato, in caso contrario, scalerebbe al quinto posto, se il Cerignola dovesse vincere sul campo della Juve Stabia. All’andata i lucani ebbero la meglio sugli abruzzesi, allora allenati da Alberto Colombo, usciti sconfitti dall’Adriatico da una rete di Massimo D’Angelo.