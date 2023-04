Diretta Catanzaro-Feralpisalò: probabili formazioni e come vederla in streaming

Dopo aver dominato il proprio girone, infrangendo il record di punti di C (99) e aver conquistato la promozione diretta dopo 17 anni, il Catanzaro di Vivarini ora punta a vincere la Supercoppa di Serie C, sfidando in un triangolare Feralpisalò e Reggiana, vincitrici rispettivamente dei gironi A e B.

La Feralpisalò, regina del girone A, ha conquistato per la prima volta nella storia la promozione in Serie B dopo appena 14 anni dalla sua fondazione (2009). Programmazione, una rosa tutta all’italiana o quasi (24 su 25) e un tecnico con esperienza e idee: queste le caratteristiche che descrivono un’annata indimenticabile per società e tifosi.

Catanzaro e Feralpisalò si sfideranno per la terza volta nella storia. L’unico doppio confronto fu nei playoff della stagione 18/19, che vide trionfare i lombardi, grazie a una rete di Elia Legati (che ha dato l’addio al calcio giocato e farà parte dello staff dalla prossima stagione). Entrambe le squadre ora hanno l’obiettivo di vincere per dimostrare sul campo chi è la squadra più forte della Serie C.