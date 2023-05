Diretta Gelbison-Messina: probabili formazioni e come vederla in streaming

La salvezza in Serie C da conquistare in 180’, uno spareggio per evitare la retrocessione in D. Per Gelbison e Messina è arrivato il momento della verità. La formazione di Giuseppe Galderisi, che ha concluso il campionato al diciottesimo posto in classifica, sfiderà quella di Ezio Raciti, che ha chiuso la regular season a +5 sui salernitani.

La Gelbison, nonostante il terzo cambio di allenatore, non trova il successo da ben 10 turni. Discorso a parte per i siciliani che hanno raccolto 5 punti nelle ultime 3 gare disputate (2 pareggi e 1 vittoria), anche se non sono bastati per evitare gli spareggi retrocessione. I due confronti diretti in campionato sono terminati in sostanziale equilibrio. All’andata ebbe la meglio la Gelbison, grazie a un gol di Fornito a pochi minuti dalla fine, mentre al ritorno il Messina si vendicò vincendo proprio al Guariglia 1-2, grazie alla doppietta di Kragl.