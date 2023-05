Diretta Reggiana-Catanzaro: probabili formazioni e come vederla in streaming

Le vincitrici del Girone B e del Girone C di Serie C si affrontano per contendersi la Supercoppa di categoria. Dopo la sconfitta contro la Feralpisalò, la Reggiana è chiamata all’impresa contro il Catanzaro, vittorioso per 2-1 nel match d’esordio contro i Leoni del Garda. I favoriti per questa sfida sono sicuramente i calabresi, dato che hanno a disposizione due risultati su tre (vittoria e pareggio) per vincere il triangolare ed alzare il secondo trofeo stagionale. Discorso diverso invece per la squadra di Aimo Diana, chiamata alla vittoria per stabilire l’equilibro in classifica per tutte e tre le squadre. Nel caso di arrivo a tre a pari punti, verranno utilizzati questi criteri in sequenza per la vittoria finale: la migliore differenza reti, il maggior numero di reti segnate e il maggior numero di reti segnate in trasferta.