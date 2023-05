Vis Pesaro, scongiurato il rischio playout: ufficiale la salvezza in Serie C

Scongiurato il rischio playout per la Vis Pesaro . Rispetto al reclamo dell’ Imolese , per vedere ridotta la sanzione di 8 punti derivata da inadempienze amministrative, la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha inasprito la sanzione della penalizzazione di otto punti in classifica nei confronti dell’Imolese, aumentando a 10 punti la pena afflittiva a carico del club romagnolo.

Vis Pesaro salva: la ricostruzione sui reclami dell'Imolese

La CAF, esaminando i congiunti reclami della Procura Federale e dell’Imolese relativamente all’originaria penalizzazione, ha tenuto conto pure delle ragioni della Vis Pesaro che, assistita dal giurista avv. Eduardo Chiacchio, con la sentenza della CAF ha ottenuto la salvezza senza fare ricorso all’inevitabile playout da giocarsi in caso di riduzione della penalizzazione per l’Imolese. Con una forbice di distacco così ampia, invece, non ci sarà spareggio playout per l’Imolese retrocessa insieme all’Aquila Montevarchi e al San Donato Tavarnelle che ha perduto lo spareggio contro l’Alessandria. La Vis Pesaro, classificatasi al 16° posto con 39 punti, ha ottenuto di partecipare, per il sesto anno consecutivo, al campionato di Lega Pro.