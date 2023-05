Diretta Pescara-Virtus Verona: probabili formazioni e come vederla in streaming

La gara di ritorno del primo turno della fase nazionale play off tra Pescara e Virtus Verona è più viva che mai: dopo il 2-2 maturato all’andata, ai biancoazzurri basterà un pareggio con qualsiasi risultato, in quanto testa di serie, per accedere ai quarti di finale. Saranno tutti a disposizione di Zeman, orientato verso gli stessi undici giocatori partiti titolari nel primo confronto. Dubbio di modulo invece per Gigi Fresco, che oltre a dover fare i conti con gli infortuni di Marin e Vesentini, dovrà fare a meno dello squalificato Tronchin, espulso al 90esimo nella gara di andata. Gli scaligeri sono obbligati a vincere per accedere al turno successivo, complice il gol di Delle Monache, che ha riportato il match in parità a dieci minuti dalla fine.