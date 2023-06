Emilia Romagna, la Lega Pro dona un assegno per la popolazione

REGGIO EMILIA - Giornata di grande festa e sport al "Mirabello" di Reggio Emilia, per il torneo "Il calcio è la mia vita" riservato a calciatrici e calciatori con disabilità intellettivo-relazionali e patologie psichiatriche organizzato da Lega Pro con il patrocinio della regione Emilia Romagna e la collaborazione di Reggiana Calcio e Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. I giovani atleti di Feralpisalò, Reggiana, Padova e Renate sono affrontati in un quadrangolare ricco di emozioni e divertimento. A dirigere le partite i giovani arbitri della CAN C Lovison di Padova e Kumara di Verona.