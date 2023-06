Diretta Pescara-Foggia: probabili formazioni e come vederla in streaming

Match di ritorno fra Pescara e Foggia, si riparte dal 2-2 di domenica maturato allo Zaccheria. Abruzzesi che sono riusciti a ribaltare l’immediato vantaggio rossonero di Petermann grazie alle reti di Rafia e Lescano, prima del gol di Bjarkason che ha fissato il risultato di parità rimandando ogni discorso alla gara di ritorno. Non c’è più il vantaggio delle teste di serie in questa Final Four. Se al termine dei 90’ dovesse persistere la situazione di parità, ci sarebbero supplementari e rigori. Il Pescara proverà a sfruttare il fattore campo, dato che si giocherà in un Adriatico sold out.