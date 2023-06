Diretta Lecco-Foggia: probabili formazioni e come vederla in streaming

L’ultimo atto, la partita che deciderà chi farà il grande passo in Serie B: da un lato il Lecco, che grazie a una super punizione di Lepore all’87esimo, ha conquistato la finale di andata vincendo 1-2. Dall’altra il Foggia, chiamato a vincere per conquistare la promozione. In un Rigamonti-Ceppi sold out, i lombardi hanno a disposizione due risultati su tre per ritornare in Serie B a 50 anni dall’ultima volta (1973). Foschi si affiderà al tandem offensivo Buso-Pinzauti, Rossi invece potrebbe schierare Petermann dal primo minuto al posto di Frigerio. Gli ultimi 90 minuti stagionali di una finale inaspettata che regalerà spettacolo fino alla fine.