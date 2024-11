Serie D, Rappresentativa: primo stage d’area centro e sud Italia

ROMA - Si è svolto a Roma il primo stage territoriale della Rappresentativa Serie D che ha portato al CPO “Giulio Onesti” quarantatré calciatori del Centro e Sud del massimo campionato dilettantistico. Il gruppo arrivato in tarda mattinata al centro sportivo dell’Acqua Acetosa, a cui si è aggiunto in extremis Armando Pellino (Ischia) in ragione delle defezioni di Nikita Martinenko (Casarano) e Andrea De Angelis ( Paganese), si è messo subito agli ordini del tecnico Giuliano Giannichedda e del suo staff per una riunione tecnica. A seguire una seduta dedicata all’attivazione muscolare e un’amichevole a ranghi contrapposti sotto gli occhi di molti dirigenti e osservatori accreditatisi per vedere in azione i profili più interessanti emersi in questo avvio di stagione.

TEST - Nonostante l’assenza di reti, il test in famiglia si è rivelato alquanto divertente, con ritmi sostenuti e belle giocate da parte dei giocatori divisi in due formazioni, una in maglia bianca e l’altra blu, poi rivoluzionate nei ventidue in campo a cavallo dei due tempi di gioco. Queste le valutazioni di Giannichedda al termine della prima uscita stagionale della sua selezione: «Siamo solo all’inizio del percorso, ma le sensazioni sono già positive. In campo ho visto personalità, coraggio e idee, devo fare i complimenti ai nostri osservatori che hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Sono rimasto particolarmente colpito dai 2007, ma in generale si è percepita la qualità del gruppo. Ringrazio le società per averci messo a disposizione i loro giovani, i club ormai hanno ben chiara la rilevanza di queste occasioni. Oggi in tribuna c’erano gli scout di mezza Serie A per noi.Tra un paio di settimane andremo a vedere i ragazzi individuati al nord Italia, dopo di che proveremo a tirare le somme in vista del primo raduno nazionale a inizio del nuovo anno».

Il prossimo step per la Rappresentativa Serie D sarà, dunque, lo stage territoriale in programma l’11 dicembre a Verona. Con l’inizio ufficiale delle attività, anche il capo delegazione della Rappresentativa, nonché Coordinatore del Dipartimento Interregionale, Luigi Barbiero ha voluto condividere un messaggio di auguri allo staff e sintetizzare il senso del progetto nato nel 2006: «Iniziamo una nuova stagione con l'entusiasmo di sempre. Oggi come ieri siamo chiamati ad assolvere un compito importante per la Serie D e le sue società: valorizzare i giovani e proiettarli verso il professionismo mantenendo i valori che ci contraddistinguono come movimento. Passione, professionalità e spirito di squadra sono la base su cui abbiamo costruito determinati risultati e continueranno a guidarci anche in questa nuova sfida. Un grande in bocca al lupo al mister, staff e giocatori».

Lista convocati

Portieri: Alessio Di Giorgio (Città di Teramo), Niccolò Stacchiotti (Siena), Matteo Bonifacio (Ghiviborgo), Emanuele Mastrangelo (Guidonia Montecelio). Difensori: Alessio Ciraudo (Figline), Stefano Croce (San Donato Tavarnelle), Antonio Pettorossi (Città di Isernia San Leucio), Giosuè Marchegiani (Recanatese), Cristian Terribili (Cynthialbalonga), Lorenzo Astemio (Flegrea Puteolana), Andrea De Angelis (Paganese), Simone Bencivenga (Real Monterotondo), Riccardo Iacoponi (Trastevere), Nikita Martinenko (Casarano), Christian Lupo (Martina), Luca Arrighi (Sangiovannese), Salvatore Mattia Maggio (Nuova Igea Virtus), Mario Antonio Germano (Sancataldese), Riccardo Augusto Neri (Roma City), Giovanni Fontanella (Gelbison). Centrocampisti: Gabriele Proietti (Ostiamare), Aldo Corradi (Ostiamare), Pietro Simonetta (Ghiviborgo), Emmanuel Casciano (Chieti), Ettore Sani (Atletico Lodigiani), Sebastiano Lombardo (Angri), Samuele Grisley (Ugento), Carmelo D’Antona (Licata), Nicolò Fontanelli (Vibonese), Manuel Tonni (Terracina), Andrea Antinucci (Città di Isernia San Leucio). Attaccanti: Cristian Iaiunese (Terranuova Traiana), Francesco Podrini (Forsempronese), Raffaello Torri (Forsempronese), Nicola Pepa (Recanatese), Lorenzo Bauco (Sora), Daniel Carnevale (Cassino), Mattia Valente (Cassino), Veis Shenaj (Sangiovannese), Federico D’Incoronato (Trastevere), Antonio Vacca (Trastevere), Gabriel Iovieno (Costa D’Amalfi), Davide Cirulli (Cynthialbalonga), Bryan Bello (Matera)

Staff - Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Consulente della Presidenza: Ettore Pellizzari; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Vicesegretario: Barbara Coscarella; Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Vice Allenatore: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Bruno Federici; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Allenatore Rapp. Under 19 LND: Mauro Mazza; Match Analyst: Emanuele Bernardi; Medico: Gaetano Schiavottiello; Fisioterapista: Andrea Bandini; Osservatori: Paolo Arolchi, Roberto Chiavari, Enrico Maniero, Domenico Vitti; Magazziniere: Sandro Della Pelle.