Catania in vendita, Follieri Capital: "Pronti a fornire credenziali economiche richieste

CATANIA - Il Catania, ufficialmente in vendita dopo le dichiarazioni del patron Antonino Pulvirenti dello scorso 2 gennaio, potrebbe passare di mano a breve. Follieri Capital, la società interessata, ha diramato oggi un comunicato stampa in cui afferma di essere pronta a fornire le garanzie economiche richieste: "Follieri Capital Ltd comunica che la società è pronta a fornire le credenziali di evidenza fondi richieste per l'inizio della due diligence e della trattativa formale per l'acquisizione del Calcio Catania SpA e poter velocemente arrivare alla firma di un preliminare di acquisto. Teniamo a precisare che il nostro piano industriale prevede un investimento equivalente a sessanta milioni di euro per poter effettuare i pagamenti del debito pregresso e investimenti per il futuro. Siamo pronti con il sostegno della grande tifoseria catanese a portare il nome della squadra e della città nel mondo".