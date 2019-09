Serie C, il Bari cade a Francavilla: Mastropietro firma l'1-0. Blitz della Ternana in Sicilia

ROMA - Si sono disputate oggi tutte le gare della quinta giornata di serie C, meno Giana Erminio-Carrarese (in programma domani alle 18.00). Continua a volare il Monza, ok anche Ternana e Viterbese. Cadono Bari e Catania, la Juventus Under 23 fermata in casa dal Pontedera.

TUTTO SULLA SERIE C

Girone A

Cori punisce l'Arezzo: l'Albinoleffe vince e apre una piccola crisi nel club toscano. La Pianese cade in casa: il gol di Eusepi lancia l'Alessandria. Il Renate vince davanti al proprio pubblico: Giglielmotti-Kabaski e l'Olbia è sistemato. Robur Siena beffata all'ultimo secondo: la Pro Patria conquista tre punti corsari con Kolaj. In Juventus U23-Pro Patria, terminata 1-1, succede tutto nella ripresa: ospiti avanti con De Cenco, Dany Mota firma il pari bianconero. Non si ferma il Monza, che rifila un netto 3-0 in trasferta al Lecco in trasferta grazie alle reti di Anastasio, Mosti e Chirico. Pari a reti bianche tra Novara e Pergolettese.

I RISULTATI

Arezzo-Albinoleffe 0-1

Pianese-Alessandria 0-1

Renate-Olbia 2-0

Robur Siena-Pro Patria 0-1

Juventus U23-Pontedera 1-1

Lecco-Monza 0-3

Novara-Pergolettese 0-0

Girone B

Liguori risponde a Cernigoi e tra Fermana e Sambenedettese finisce 1-1. Brutto ko casalingo per il Gubbio: il Vicenza s'impone 3-0 con le reti di Guerra, Giacomelli e Zonta. In soli 30 minuti la Virtus Verona sconfigge la Triestina: Marcandella, Magrassi e Odogwu castigano gli ospiti giuliani, a cui non basta la doppietta tardiva del solito Granoche. Il Padova capolista mantiene un ottimo andazzo, passando agevolmente sulla Vis Pesaro: il 2-0 esterno è firmato Ronaldo e Bunino. Né vinti, né vincintori tra Fano e Reggio Audace: termina 0-0.

I RISULTATI

Fermana-Sambenedettese 1-1

Gubbio-Vicenza 0-3

Virtus Verona-Triestina 3-2

Vis Pesaro-Padova 0-2

Fano AJ-Reggio Audace 0-0

Girone C

Fa rumore la sconfitta del Catania, messa sotto da un ottimo Monopoli in una partita frizzante e ricca di gol: apre Carriero per i biancoverdi, pareggia Mazzarani; l'autogol di Rota riporta sopra gli etnei nella ripresa, ma i pugliesi con Piccinini, Fella e Donnarumma prendono il largo. Santaniello rovina nel finale la festa alla Casertana, in vantaggio sul Picerno col gol di Castaldo: 1-1. Rieti e Potenza si spartiscono la posta in palio: Marcheggiani segna per i laziali, Vuletich per i lucani. Si rialza la Ternana: dalla tana della Sicula Leonzio le Fere escono vincitrici, grazie a Vantaggiato che rompe l'equilibrio imposto dalle reti di Partipilo e Scardina. Il Catanzaro perde la vetta della classifica, e lo fa di fronte a un'ottima Viterbese, che con Volpe e Errico rende inutile il successivo gol di De Risio. Cade in casa l'Avellino, sconfitto 1-0 dal Bisceglie: decide Gatto in apertura di ripresa. Reginaldo e Corazza firmano il 2-0 della Reggina rifilato alla Vibonese. Vittoria prestigiosa per la Virtus Francavilla che, tra le mura amiche, supera 1-0 il Bari grazie alla rete di Mastropietro.

I RISULTATI

Monopoli-Catania 4-2

Picerno-Casertana 1-1

Rieti-Potenza 1-1

Sicula Leonzio-Ternana 1-2

Viterbese-Catanzaro 2-1

Avellino-Bisceglie 0-1

Reggina-Vibonese 2-0

Virtus Francavilla-Bari 1-0

Cavese-Paganese ore 20.45