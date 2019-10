Serie C, Viterbese a valanga sul Rende: 6-1, doppietta per Tounkara

ROMA - Con ben otto anticipi giocati oggi, si apre la decima giornata di Serie C.

Girone A

La Pianese ferma sull'1-1 il Monza capolista: la squadra di Christian Brocchi va sotto a causa del gol di Lunardini per i padroni di casa, ma all'88' Rigoni salva i brianzoli dalla sconfitta. Punto molto importante, quello ottenuto dalla Pro Vercelli di Gilardino in casa della Pro Patria, la quale spreca il gol del vantaggio di Le Noci, subendo il pareggio di Comi all'alba del secondo tempo: i bustocchi non sfruttano la possibilità di avanzare in zona playoff. Anche l'ultimo anticipo del girone A termina 1-1: l'Alessandria, ospite dell'Arezzo, non mantiene il vantaggio firmato Eusepi e concede il pareggio a Gori: per i grigi rimandata la possibilità di accorciare sul Monza e di scavalcare il Renate.

I RISULTATI

Pianese-Monza 1-1

Pro Patria-Pro Vercelli 1-1

Arezzo-Alessandria 1-1

Girone B

Il cambio di allenatore (via Guidi per Torrente) e il ritorno di Gianmarioli come ds non cambia la pessima situazione del Gubbio, sconfitto nettamente a Bolzano dal Sudtirol: 3-0 firmato da Mazzocchi e Casiraghi (doppietta per lui). Prima vittoria della stagione per l'ArzignanoValchiampo: i gialloblu sbancano il campo del Ravenna con i gol di Bonalumi e Cais: a nulla vale il gol del momentaneo pareggio di Purro. Colpo esterno della Virtus Verona, vittoriosa nelle Marche sulla Sambenedettese: pur raggiunti da Volpicelli dopo essere andati sopra con Danieli, i veneti non demordono e con Odogwu portano a casa l'intera posta in palio.

I RISULTATI

Sudtirol-Gubbio 3-0

Ravenna-ArzignanoValchiampo 1-2

Sambenedettese-Virtus Verona 1-2

Girone C

Il pareggio a reti inviolate tra Picerno e Virtus Francavilla cambia ben poco a livello di classifica, con entrambe le squadre fuori sia dalla zona retrocessione che dalla zona playoff. Risultato tennistico tra Viterbese e Rende: i laziali - dopo che i calabresi pareggiano con Vivacqua l'iniziale vantaggio di Atanasov, asfaltano i biancorossi 6-1 con le reti di Sibilia, Tounkara (doppietta), Bezziccheri e Simonelli, e balzano al nono posto.

I RISULTATI

Picerno-Virtus Francavilla 0-0

Viterbese-Rende 6-1

