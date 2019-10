Sicula Leonzio, Bucaro è il nuovo allenatore

LENTINI - In Sicilia arriva l'erede dell'esonerato Vito Grieco. Attraverso una nota ufficiale, la Sicula Leonzio comunica che Giovanni Bucaro è il nuovo allenatore dei bianconeri. Lo staff tecnico del mister è composto da Carlo Ricchetti, allenatore in seconda, e Vincenzo Di Muro, preparatore dei portieri. Grieco aveva perso il posto ieri, e lascia la squadra al penultimo posto del girone C di Serie C, con soli 6 punti conquistati. Nell'ultimo turno aveva perso in trasferta contro il Rende.

