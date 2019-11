Serie C, Corazza manda in paradiso la Reggina: 0-2 al Potenza

ROMA - Tanti gol e tanto spettacolo nella giornata di Serie C. Nel girone A la Juve U23 viene raggiunta nel finale dalla Giana Erminio, nel girone B il Monza è inarrestabile (0-2 alla Pergolettese), nel girone C la Reggina si aggiudica il big match di giornata con il Potenza.

TUTTO SULLA SERIE C

Girone A

Vittoria importantissima del Gozzano, che con Brukva e Bruzzaniti batte l'Albinoleffe e si allontana dall zona rossa. L'Olbia acciuffa a inizio ripresa la Pro Vercelli (in vantaggio con l'autogol di La Rosa) grazie a Ogunseye; buon pari per i sardi. Pareggio giusto tra il Renate terzo e il Siena sesto: lo 0-0 è il frutto di una partita assai combattuta. Cade in casa la Carrarese, superata 2-0 dal Lecco grazie a Giudici e D'Anna. Tra Como e Pro Patria termina 0-0, la Juventus U23 viene riacciuffata all'ultimo secondo dalla Giana Erminio: bianconeri avanti con Mota, Cortesi firma l'1-1 al 90'. Monza inarrestabile, bastano Iocolano e D'Errico per regolare la Pergolettese, in trasferta, 2-0. Il derby toscano Pontedera-Arezzo sorride ai padroni di casa, avanti con Serena, ripresi da Gori, poi vittoriosi 2-1 con il gol di De Cenco nel finale. Stijepovic firma l'1-0 con cui la Pistoiese supera la Pianese.

I RISULTATI

Gozzano-Albinoleffe 2-0

Olbia-Pro Vercelli 1-1

Renate-Robur Siena 0-0

Carrarese-Lecco 0-2

Como-Pro Patria 0-0

Giana Erminio-Juventus U23 1-1

Pergolettese-Monza 0-2

Pistoiese-Pianese 1-0

Pontedera-Arezzo 2-1

Girone B

Colpaccio dell'ArzignanoValchiampo, che piega 2-0 in trasferta l'AJ Fano e lo sorpassa in classifica: a segno Ferrara e Rocco. Bene il Gubbio, che continua il suo processo di rinascita uscendo vittorioso dalle mura amiche: contro il Modena ci pensa Sbaffo su rigore. Bel 2-2 tra Imolese e Sudtirol: Mazzocchi apre per gli altoatesini, Padovan e Latte Lath ribaltano il risultato fino a quando Morosini non pareggia nel recupero; il Sudtirol rosicchia un punto al Vicenza secondo, che perde in casa contro il Padova capolista nel big match di giornata: Soleri decida la sfida al 72'. Carpi da sballo: i biancorossi spazzano via il Ravenna grazie alle reti Rossoni, Vano e Biasci (doppietta), intervallate dall'autogol di Ligi. Pari e spettacolo tra Fermana e Cesena, che termina 3-3: avanti i padroni di casa con Maistrello, Butic e Rosaia ribaltano il risultato per gli ospiti, poi ancora Maistrello e Molinari pareggiano i conti. Rimonta pazzesca della Reggio Audace: la Sambenedettese va in vantaggio con Orlando a metà ripresa, poi Scappini all'86' e Mancini al 97' regalano un clamoroso 2-1. Pari a reti bianche tra Virtus Verona e Piacenza.

I RISULTATI

AJ Fano-ArzignanoValchiampo 0-2

Gubbio-Modena 1-0

Imolese-Sudtirol 2-2

L.R. Vicenza-Padova 0-1

Carpi-Ravenna 4-1

Fermana-Cesena 3-3

Reggio Audace-Sambenedettese 2-1

Virtus Verona-Piacenza 0-0

Girone C

Il Bari si fa fermare 2-2 dalla Vibonese al San Nicola: dopo essere andati sopra grazie ad Antenucci, Emmausso spaventa i galletti con una doppietta; di Terrani il gol del pareggio. Paganese-Catania viene rinviata per impraticabilità di campo. Il Monopoli veleggia in alta classifica con la vittoria esterna sul Rende (2-1, Fella e Cuppone a segno, poi l'inutile rete di Rossini). Tra Rieti e Virtus Francavilla accade tutto nei primi 10': apre Marino, pareggia Beleck per i laziali. Lo scontro salvezza Sicula Leonzio-Cavese finisce con la netta vittoria dei bianconeri, che ringraziano Vitale, Grillo e Sicurella e raggiungono qota 9 punti (campani a 13). La Ternana torna alla vittoria: la doppietta di Ferrante stende il Picerno (illuso da Pitarresi). Pari e gol in Casertana-Viterbese, che termina 2-2: ospiti avanti con Volpe, D'Angelo e Floro Flores ribaltano il risultato, poi è ancora Volpe nel recupero a firmare il pareggio. Il Teramo supera il Bisceglie con il minimo sforzo, grazie all'1-0 firmato Ilari. Il big match di giornata Potenza-Reggina sorride agli amaranto. I calabresi espugnano la Basilicata grazie alla gran doppietta di Corazza, che decide lo 0-2 finale.

I RISULTATI

Bari-Vibonese 2-2

Paganese-Catania posticipata

Rende-Monopoli 1-2

Rieti-Virtus Francavilla 1-1

Sicula Leonzio-Cavese 3-1

Ternana-Picerno 2-1

Casertana-Viterbese 2-2

Potenza-Reggina 0-2

Teramo-Bisceglie 1-0