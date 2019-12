Serie C, vittorie esterne per Reggina e Bari. Monza fermato dal Pontedera

ROMA - La Serie C giunge al giro di boa, con la 19esima giornata di andata che si è disputata oggi. Nel girone A il Monza viene fermato sul pari dal Pontedera, nel B il Vicenza passa in scioltezza in casa dell'Imolese. Nel girone C vincono Bari e Reggina, impresa Avellino in casa del Monopoli.

Tutto sulla Serie C

Girone A

L'Alessandria rimane in zona playoff con Arrighini e Castellano, che piegano la Pro Vercelli (in gol con Rosso). Masetti, Lombardone e Pedone lanciano la Pro Patria sulla Giana Erminio: 3-0 corsaro. Tutto facile per il Novara, che liquida 4-0 il Siena con dppietta di Bortolussi e i gol di Bianchi e Piscitella. La Juventus U23 si ferma a Olbia: bianconeri raggiunti dal gol di Parigi dopo essere andati in vantaggio con Clemenza. Il Renate, in casa, non va oltre l'1-1 con l'Arezzo: nerazzurri avanti con Plescia, poi nel finale rete di Gori. Pari a reti bianche in Como-Albinoleffe e Pistoiese-Lecco, mentre il Monza, in casa del Pontedera, impatta 2-2: per i brianzoli Chirico e Finotto, per i toscani De Cenco e Risaliti.

I RISULTATI

Alessandria-Pro Vercelli 2-1

Giana Erminio-Pro Patria 0-3

Novara-Robur Siena 4-0

Olbia-Juventus U23 1-1

Renate-Arezzo 1-1

Como-Albinoleffe 0-0

Gozzano-Pergolettese 0-1

Pistoiese-Lecco 0-0

Pontedera-Monza 2-2

Girone B

1-1 tra Feralpisalò e Vis Pesaro: al vantaggio gardense con Caracciolo risponde Paoli. La Fermana castiga il Gubbio in trasferta: basta il gol di Petrucci dopo 5'. La Triestina vince in casa del Rimini con gol del Diablo Granoche e avanza in zona playoff. Pergreffi e Nannini firmano la vittoria del Piacenza, che si va a prendere tre punti pesantissimi a Bolzano col Sudtirol. Altra vittoria esterna è quella del Cesena, che con Franco passa sull'ArzignanoChiampo. Vince soffrendo il Carpi, che supera la Sambenedettese 1-0 grazie alla rete di Maurizi nella ripresa. Stesso risultato per la Virtus Verona: Lupoli firma il blitz in casa del Fano. Netto il successo del Vicenza capolista. Il 3-0 esterno all'Imolese è siglato da Della Giovanna (autorete) Arma e Giacomelli.

I RISULTATI

Feralpisalò-Vis Pesaro 1-1

Gubbio-Fermana 0-1

Rimini-Triestina 0-1

Sudtirol-Piacenza 0-2

ArzignanoChiampo-Cesena 0-1

Carpi-Sambenedettese 1-0

Fano AJ-Virtus Verona 0-1

Imolese-Vicenza 0-3

Girone C

Rende di misura sul Rieti: ai biancorossi basta Vitofrancesco. Teramo e Catania fanno 1-1: Bombagi illude gli abruzzesi, pareggia Esposito all'82'. Atanasov fa godere all'ultimo secondo la Viterbese, che gela la Virtus Francavilla dopo che in pieno recupero i pugliesi avevano pareggiato con Marozzi il gol laziale di Volpe. Tra Bisceglie e Vibonese termina 1-1: ospiti avanti con Emmausso, Montero ristabilisce la parità poco dopo. Il Bari continua a volare in trasferta grazie al 3-0 rifilato alla Casertana con le reti di Hamlili, Simeri e l'autogol di Rainone. Il Catanzaro supera il Picerno con il minimo sforzo, grazie alla rete di Martinelli in chiusura di gara. Colpaccio dell'Avellino che supera il Monopoli. Gli irpini passano in Puglia con Parisi e Di Paolantonio. Vince il Potenza: è Murano a decidere il match con la Paganese. La Reggina vince ancora, anche se in pieno recupero: Sicula Leonzio avanti con il rigore di Scardina, Denis pareggia subito, poi al 95' è Reginaldo a firmare il definitivo 2-1.

I RISULTATI

Rende-Rieti 1-0

Teramo-Catania 1-1

Viterbese-Virtus Francavilla 2-1

Bisceglie-Vibonese 1-1

Casertana-Bari 0-3

Catanzaro-Picerno 1-0

Monopoli-Avellino 0-2

Potenza-Paganese 1-0

Sicula Leonzio-Reggina 1-2