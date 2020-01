Il Bari riprende la Viterbese sull'1-1. Ternana, che blitz a Potenza!

ROMA - Dopo gli anticipi di ieri, che hanno regalato la prima sconfitta in campionato alla Reggina, la Serie C entra nel vivo con il resto delle gare della 20ª giornata, la prima dell'anno 2020.

Girone A

Botta e risposta, tutta nella ripresa, tra Alessandria e Carrarese: aprono i grigi con Arrighini, i marmiferi la ribaltano con Valenti e Infantino, ma a 3' dalla fine Eusepi premia i padroni di casa. Ogunseye salva l'Olbia a Gorgonzola: la Giana Erminio, sopra di due gol grazie a Cortesi e Madonna, è beffata dalla doppietta dell'attaccante. Arezzo e Pianese non si fanno male: in Toscana termina 0-0, così come tra Pistoiese e Pergolettese. Tante emozioni a Como, dove i padroni di casa superano il Gozzano con un rocambolesco 3-2. Ospiti avanti con Palazzolo, Ganz pareggia, poi Gabrielloni e Marano fanno prendere il largo ai lariani, prima che Bukva fissi il risultato nel finale nonostate l'espulsione di Fedato. Il Monza non conosce sosta e si aggiudica con un netto 3-0 esterno il big match con il Novara: decidono le reti di Finotto, Gliozzi e Rauti (in gol all'esordio). 2-1 in rimonta del Pontedera al Renate. Ospiti avanti con Galuppini, pareggia Tommasini, Bruzzo firma la vittoria all'ultimo minuto. Pari e patta in Pro Vercelli-Lecco: termina 1-1 grazie alle reti di Capogna per gli ospiti e al pareggio di Rosso dal dischetto.

I RISULTATI

Alessandria-Carrarese 2-1

Giana Erminio-Olbia 1-2

Arezzo-Pianese 0-0

Como-Gozzano 3-2

Novara-Monza 0-3

Pistoiese-pergolettese 0-0

Pontedera-Renate 2-1

Pro Vercelli-Lecco 1-1

Girone B

Colpo casalingo del Fano AJ contro il favorito Padova: si alternano sul tabellino Barbuti e Nicastro, poi Di Sabatino è il match winner marchigiano. Lo 0-0 tra Modena e Piacenza scontenta entrambe le formazioni emiliane, mentre gode la Reggio Audace, sempre più in alto: il 3-1 al Ravenna nel derby regionale porta il sigillo di Marchi, Kargbo e Scappini. Vittoria che pesa come un macigno, per il Rimini: i romagnoli provano ad allontanarsi dalla zona rossa, piegando con Letizia e Montanari la Feralpisalò. Virtus Verona-Gubbio viene sospesa per l'infortunio occorso all'arbitro a 10' dalla fine. Il Carpi, avanti con Biasci, viene fermato in casa sull'1-1 dal Sudtirol grazie a Casiraghi. Pareggio anche per il Vicenza, 0-0, a Fano. Colpo esterno dell'Imolese che si impone 1-0 grazie a Belcastro in casa dell'ArzignanoChiampo. Stesso risultato per la Vis Pesaro, con il rigore di Lazzari che supera il Cesena.

I RISULTATI

AJ Fano-Padova 2-1

Modena-Piacenza 0-0

Reggio Audace-Ravenna 3-1

Rimini-Feralpisalò 2-1

Virtus Verona-Gubbio sospesa

ArzignanoChiampo-Imolese 0-1

Carpi-Sudtirol 1-1

Fermana-Vicenza 0-0

Vis Pesaro-Cesena 1-0

Girone C

1-1 tra Avellino e Vibonese, appaiate ora in classifica a 27 punti: Petermann sblocca per i calabresi, pareggia Parisi per gli irpini. Il Catanzaro punisce il Bisceglie 2-1 (autogol di Turi e rete di Giannone), e ora è sesto in classifica. Cade il Potenza in casa: Vantaggiato lancia la Ternana al terzo posto, scavalcati proprio i lucani. Il Teramo fa piangere la Sicula Leonzio ultima in classifica (decide Magnaghi). Nessun gol tra Virtus Francavilla e Catania, mentre la Viterbese fa un bello sgarbo al Bari, che poteva recuperare tre punti alla Reggina e invece ne recupera uno solo: Bensaja apre per i gialloblù laziali, D'Ursi pareggia in pieno recupero per i galletti. Colpo grosso della Paganese che, in trasferta, supera 1-0 il Monopoli grazie alla rete di Calil. Pari e spettacolo in Rende-Casertana 2-2: ai padroni di casa, in rete con Giannotti e Morselli, risponde la doppietta di D'Angelo.

I RISULTATI

Avellino-Vibonese 1-1

Catanzaro-Bisceglie 2-1

Potenza-Ternana 0-1

Sicula Leonzio-Teramo 0-1

Virtus Francavilla-Catania 0-0

Viterbese-Bari 1-1

Monopoli-Paganese 0-1

Rende-Casertana 2-2