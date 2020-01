Serie C Picerno-Viterbese 0-1: Tounkara. Cesena-V. Verona 3-3

CESENA - Nel Girone B di Serie C, gol ed emozioni in Cesena-Virtus Verona, terminata 3-3. Ospiti avanti con Cazzola, i padroni di casa rimontano con Valeri e Butic, poi nuovo sorpasso dei veneti con Lupoli e Bentivoglio, prima del definitivo pari di Butic in pieno recupero. Colpo grosso della Reggiana che, nonostante l'espulsione di Zamparo, supera 2-1 l'Imolese grazie a Kargbo e all'autorete di Dell'Anna. Blitz esterno anche per la Vis Pesaro che batte la Sambenedettese 1-0 con la zampata di De Feo. Vittoria di misura della Feralpisalò che in pieno recupero va a bersaglio con Ceccarelli e batte la Fermana, portanosi a quota 33 punti, mentre la Fermana resta a 22.

I RISULTATI

Cesena-Virtus Verona 3-3

Imolese-Reggiana 1-2

Sambenedettese-Vis Pesaro 0-1

Feralpisalò-Fermana 1-0

TUTTO SULLA SERIE C

Girone A

Convince l'Albinoleffe che, tra le mura amiche, supera 2-0 la Pro Vercelli grazie alle reti, una per tempo, di Sibilli e Giorgione. Non si fanno male Gozzano e Pistoiese: in Piemonte termina 1-1. Ospiti avanti con Terigi, Pozzebon ristabilisce la parità. Colpo esterno per la Giana Erminio che supera 2-1 la Pianese grazie alla doppietta di Perna intervallata dal pari di Momentè. Nel big match il Renate batte 1-0 l'Alessandria con il sigillo di Guglielmotti.

I RISULTATI

Albinoleffe-Pro Vercelli 2-0

Gozzano-Pistoiese 1-1

Pianese-Giana Erminio 1-2

Renate-Alessandria 1-0

Girone C

Terzo risultato utile per la Viterbese, capace di andare a vincere 1-0 in casa del Picerno. Decide la rete nella ripresa dell'ex Lazio Tounkara.

I RISULTATI

Picerno-Viterbese 0-1