Reggina-Bari 1-1: Perrotta risponde a Denis. Pari Ternana, Catania ko

ROMA - Dopo i quattro anticipi di ieri sera, la Serie C si è completata con le restanti gare della 23ª giornata.

Girone A

Pari pirotecnica tra Alessandria e Olbia: grigi a segno con Casarini e doppio Eusepi. Di Biancu, Altare e Pennington i gol dei sardi. L'Arezzo travolge la Pergolettese: Gori, Cutolo e Foglia fanno entrare i toscani in zona playoff. Il Novara si salva in casa nel big match contro il Pontedera: Schiavi pareggia a pochi minuti dalla fine il gol di Semprini. Il Monza non rallenta la sua corsaverso la Serie B: in casa della Pro Vercelli, Fossati e l'autogol di Auriletto premiano i brianzoli (per le bianche casacche a segno Rosso). Il Lecco ferma il favorito Robur Siena in toscana: 1-1, a segno Arrigoni per i bianconeri e Strambelli per i lombardi. Vittoria casalinga per il Como, che batte 2-0 il Renate grazie alla doppietta del figlio d'arte Ganz. Ok di misura la Giana Erminio: per l'1-0 al Gozzano basta la rete di Manconi. Gol e spettacolo in Pianese-Albinoleffe 2-2. Mondonico e Canestrelli permettono agli ospiti di rimontare il doppio vantaggio firmato da Udoh e Rinaldini.

I RISULTATI

Alessandria-Olbia 3-3

Arezzo-Pergolettese 3-0

Novara-Pontedera 1-1

Pro Vercelli-Monza 1-2

Robur Siena-Lecco 1-1

Como-Renate 2-0

GianaErminio-Gozzano 1-0

Pianese-Albinoleffe 2-2

Girone B

Fermana-Piacenza finisce 1-1: a Bacio Terracino risponde Cattaneo. Vittoria roboante della Triestina, che con doppietta di Gomez, gol di Granoche e Paulinho travolgono il Cesena (inutile il gol di Caturano): i giuliani si riaffacciano in zona playoff. Pareggio inutile per entrambe, quello tra ArzignanoChiampo e Sambenedettese: Bigolini e Grandolfo i due marcatori nell'1-1 finale. Poche emozioni al Benelli tra Vis Pesaro e Ravenna: 0-0. Terzo successo consecutivo per la capolista Vicenza che supera 3-1 il Rimini: decidono Guerra (doppietta) e Zarpellon, gol della bandiera di Letizia. Colpo esterno del Gubbio che regola 2-0 il Fano grazie alle reti di Filippini e Juanito Gomez. 2-2 tra Modena e Imolese, Spagnoli firma il vantaggio gialloblù, l'autorete di Davi e Chinellato ribaltano il risultato, poi il definitivo pari di Varutti. Blitz anche per la Feralpisalò, vittoriosa 2-1 in casa della Virtus Verona: Guidetti e Scarsella per gli ospiti, di Odogwu il momentaneo pareggio.

I RISULTATI

ArzignanoChiampo-Sambenedettese 1-1

Fermana-Piacenza 1-1

Triestina-Cesena 4-1

Vis Pesaro-Ravenna 0-0

AJ Fano-Gubbio 0-2

Modena-Imolese 2-2

Rimini-Vicenza 1-3

Virtus Verona-Feralpisalò 1-2

Girone C

Nessun gol e tanto equilibrio tra Monopoli e Ternana. La super sfida di giornata tra la Reggina prima e il Bari secondo si conclude con un pareggio: Denis porta sopra i padroni di casa, poi Perrotta a 2' dalla fine fa 1-1. Mastropietro e Sperandeo abbattono la Paganese: la Virtus Francavilla arriva a quota 33 punti. Il Catania cade nel Lazio contro la Viterbese: i gialloblù vincono 2-0 con gol di Molinaro e Bensaja e ottengono il quinto risultato utile consecutivo. Pari casalingo per l'Avellino, fermato sull'1-1 dal Picerno: irpini avanti con Micovschi, poi Kosovan. Doppio successo 1-0 per Potenza e Rieti, che superano rispettivamente Bisceglie e Casertana con le reti di França e Russo.

I RISULTATI

Monopoli-Ternana 0-0

Reggina-Bari 1-1

Virtus Francavilla-Paganese 2-0

Viterbese-Catania 2-0

Avellino-Picerno 1-1

Cavese-Teramo 1-0

Potenza-Bisceglie 1-0

Rieti-Casertana 1-0