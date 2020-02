Reggina-Ternana 1-0: la bomba di Liotti vale il +8 sul Bari

REGGIO CALABRIA - Vittoria della Reggina sulla Ternana nel posticipo della venticinuesima giornata del Girone C di Serie C. Decide il bolide di Liotti nella prima frazione di gioco. Con questi tre punti la Reggina allunga in vetta, salendo a quota 59, +8 dal Bari secondo, che nell'ultimo turno non è andato oltre il pari con il Monopoli. Proprio con quest'ultima squadra ora la Ternana condivide la terza posizione, a quota 48 punti.

La partita

Primo acuto dell'incontro è degli ospiti, con la conclusione da lontano di Celli, facile per Guarna. Ancora ospiti al tentativo un minuto dopo con Defendi. La Reggina si fa viva all'11' con Bellomo, palla di poco a lato, ma è comunque la Ternana a partire meglio e a tornare al tentativo al 13' con la bella conclusione da fuori di Mammarella. Aperta la gara: al 25' il portiere ospite Iannarilli sventa tutto sulla pericolosissima incursione di Corazza sul suggerimento di Bianchi. Reggina in vantaggio alla mezzora: Liotti dalla lunghissima distanza prende la mira e scaglia un mancino imprendibile per Iannarilli. Nella ripresa, al 7', ci prova da fuori area Palumbo con il sinistro, Guarna si distende e devia la palla in calcio d'angolo. Al 25' a provarci è il neo entrato Reginaldo, Iannarilli senza troppi problemi. La Ternana continua a provarci ma non riesce a trovare pericolosità nell'affondo finale. La Reggina si difende con ordine, soffre nel finale, ma riesce a portare il risultato fino al triplice fischio.