Reggina, 3-0 alla Paganese e allungo sul Bari: galletti fermati dalla Cavese

REGGIO CALABRIA - La Reggina supera 3-0 la Paganese e torna ad allungare in classifica. Gli amaranto superano i campani - in dieci per l'espulsione di Perri a metà secondo tempo - grazie alle reti di Denis (doppietta) e Rubin. Calabresi primi a 63 punti, gli ospiti restano a quota 34.

Girone C

Passo falso del Bari che pareggia in casa della Cavese. Non basta il vantaggio di Antenucci, Miguel Angel fissa il risultato sull'1-1: i galletti restano secondi a 55 punti, a -8 dalla capolista, con i campani che stazionano a quota 34. Pari a reti inviolate nel remake della semifinale di Coppa Italia di C tra Catania e Ternana. Rossazzurri a quota 38, undici punti in meno degli umbri. Colpo grosso della Sicula Leonzio, capace di vincere 1-0 in casa del Monopoli terzo: decide Lescano. I siciliani si portano a 22 punti, 51 per i biancoverdi. Tutto facile per il Potenza: la doppietta di Murano e il gol di Ricci, inframezzati dalla rete gialloblù di Volpe, regalano il 3-1 esterno con la Viterbese. Lucani ora a 49 punti, a +14 sui laziali. Colpo esterno della Vibonese, che con Redolfi e Battista ribaltano la rete della Casertana realizzata da Castaldo. Al Picerno basta il gol di Santaniello nella ripresa per beffare il Bisceglie, mentre l'Avellino vince corsaro a Rende: decisiva all'82' la rete di Garofalo.

I RISULTATI

Catania-Ternana 0-0

Cavese-Bari 1-1

Monopoli-Sicula Leonzio 0-1

Reggina-Paganese 3-0

Viterbese-Potenza 1-3

Casertana-Vibonese 1-2

Picerno-Bisceglie 1-0

Rende-Avellino 0-1

Tutto sulla Serie C

Girone A

Vittoria casalinga di misura per la Juve Under 23. A firmare l'1-0 alla Pianese il gol di Brunori al quarto d'ora del primo tempo. Tre punti che portano le zebre a quota 36, in zona play off, lasciando gli ospiti penultimi a 24 punti. Terza vittoria consecutiva per l'Olbia, che supera 1-0 la Pistoiese. Decide Ogunseye, che porta a 25 in classifica i sardi: restano a 33 i toscani. Blitz dell'Alessandria a Pontedera. L'1-0 in favore dei grigi è opera di Martignago, che lancia i piemontesi a quota 40, a soli 2 punti dai toscani.

I RISULTATI

Juventus U23-Pianese 1-0

Olbia-Pistoiese 1-0

Pontedera-Alessandria 0-1

Girone B

La capolista Vicenza non si ferma: 3-1 esterno al Cesena frutto delle reti di Guerra, Saraniti e Cinelli, inutile il gol di Butic per i bianconeri. Veneti primi a quota 61 punti, romagnoli fermi a 30. La Reggiana seconda viene fermata sullo 0-0 in casa del Gubbio e vede scappare il gradino più alto, ora distante 6 punti. Blitz esterno 1-0 della Triestina a Ravenna, basta Gomez. Alabardati a quoti 40, giallorossi fermi a 27.

I RISULTATI

Cesena-Vicenza 1-3

Gubbio-Reggiana 0-0

Ravenna-Triestina 0-1