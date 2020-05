Reggina, Tempestilli: "Ambizione ed entusiasmo, ho accettato subito"

REGGIO CALABRIA - "Se oggi sono qui lo devo al presidente Luca Gallo e lo ringrazio per l'opportunità". Queste le prime parole di Antonio Tempestilli, presentato ufficialmente come nuovo responsabile del settore giovanile della Reggina. "La scelta è stata facile - ha spiegato l'ex team manager della Roma in conferenza stampa - conosco Reggio e la Reggina, così come il pubblico: tutto questo mi ha portato ad accettare immediatamente questo incarico. Ho ambizione, entusiasmo e voglia di far bene". "Qui la struttura c'è, oltre ad un presidente con ambizione e un direttore sportivo preparatissimo, oltre ad un ottimo allenatore e uno staff valido. Senza dimenticare il centro sportivo, che è invidiabile. Negli passati la società ha sfornato tantissimi talenti e sotto questo punto di vista c'è una gran tradizione". Per il futuro, secondo Tempestilli, bisognerà "riseminare e allacciare tutti i rapporti con le società dilettantistiche. Il nome Reggina deve attirare i ragazzi validi e come dice il presidente bisognerà essere bravi a trovare tutti i calciatori che possono essere utili a questo club". Poi l'auspicio finale: "Vedere un reggino portare la fascia al braccio, arrivando a certi livelli, sarebbe bellissimo".

Risolto il contratto con il Dg Gianni

Nel corso della conferenza stampa è stata anche annunciata la risoluzione consensuale con il dg Andrea Gianni: "Abbiamo deciso di comune accordo di risolvere il contratto con il direttore generale Andrea Gianni, che non fa più parte dei quadri societari. Faccio i miei migliori auguri per il futuro, lo ringrazio per quello che ha fatto. È stata un'annata soddisfacente e anche lui ne ha fatto parte. Un'ottima persona e un ottimo professionista".