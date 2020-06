Playout di Serie C, Rende e Olbia vincono la gara d'andata

ROMA - Sono andate oggi in scena le gare d'andata dei play out di Serie C. Nel girone A pari a reti bianche tra Pianese e Pergolettese, nonostante i padroni di casa abbiano chiuso la gara in dieci uomini per il cartellino rosso rimediato da Dierna. Nel girone C colpo grosso dell'Imolese che si impone 2-1 in casa dell'ArzignanoChiampo: il primo tempo si chiude con gli ospiti sul doppio vantaggio per effetto del gol di Chinellato e dell'autorete di Piccioni. Per i veneti accorcia nel finale Barzaghi. Il Rende sorride: grazie alla rete di Loviso i biancorossi sconfiggono il Picerno e si mettono la strada in discesa per il ritorno in Basilicata. Prova di forza dell'AJ Fano, che piega il Ravenna 2-0: a segno Parlati e Barbuti per i marchigiani. La Sicula Leonzio mette a segno un colpo corsaro a Bisceglie: ai bianconeri basta Bariti al 33' del primo tempo per partire avvantaggiati nella sfida del prossimo 30 giugno. L'autogol di Perna condanna la Giana Erminio alla sconfitta sul campo dell'Olbia.

I RISULTATI

ArzignanoChiampo-Imolese 1-2

Pianese-Pergolettese 0-0

Rende-Picerno 1-0

AJ Fano-Ravenna 2-0

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1

Olbia-Giana Erminio 1-0