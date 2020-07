Playoff di C, Juve U23-Padova 2-0: Pecchia vola al 2° turno. Ok la Ternana

ROMA - Si sono giocate le gare (sola andata) dei play off nazionali di Serie C, con il 1° turno che ha visto l'ingresso nel tabellone delle terze qualificate (Carpi, Renate e Monopoli) e della Juve U23 vincitrice della Coppa Italia. Sono due le squadre a passare il turno centrando la vittoria, unico risultato a disposizione: il Novara (sul Renate) e la Ternana (a Monopoli). Avanti anche la Juve U23, 2-0 al Padova, il Carpi, 2-2 con l'Alessandria e il Potenza, 1-0 alla Triestina.

Carpi-Alessandria 2-2

Gol e spettacolo al "Cabassi", dove i padroni di casa sbloccano a fine primo tempo con Biasci, che fredda Valentini da pochi passi. La ripresa comincia con l'immediato pareggio piemontese, al 49', con il rigore trasformato da Eusepi. Passano solo 4' ed Eusepi replica, regalando il sorpasso all'Alessandria. Il forcing biancorosso alla ricerca del pari viene premiato al 72', quando Biasci sigla il 2-2. Un risultato che basta ai padroni di casa per far festa.

Juventus U23-Padova 2-0

Impresa dei bianconeri di Fabio Pecchia che, nonostante l'espulsione di Fagioli a inizio ripresa, superano 2-0 il Padova grazie alla punizione di Zanimacchia, al 53', e alla rete di Frabotta che chiude un contropiede magistrale e sigla il raddoppio e regala alla sua Juve una vittoria che vuol dire passaggio del turno.

Renate-Novara 1-2

E' il Novara ad aprire le danze con il redivivo Gonzalez che realizza il gol del vantaggio al 24'. Per il Renate risponde Guglielmotti, che pareggia i conti al 36'. Ma è ancora Gonzalez, nella ripresa, a far gioire i suoi al 58'. La decisiva doppietta dell'attaccante argentino firma l'impresa che manda i piemontesi al turno successivo.

Monopoli-Ternana 0-1

La Ternana fa l'impresa e, in Puglia, supera il Monopoli e accede al 2° turno dei play off nazionali. Buoni ritmi, ma nessun gol nel primo tempo. Per sbloccare il risultato bisogna aspettare la ripresa: al 52' Salzano è lesto a sbucare sul secondo palo e insaccare di testa lo spiovente su punizione di Palumbo.

Potenza-Triestina 1-0

Sembrava che la Triestina potesse passare da un momento all'altro, ma gli alabardati maledicono la sfortuna per le due traverse colte da Lodi e Procaccio nella ripresa. All'ultimo respiro il gol di França che chiude i giochi e regala il passaggio del turno al Potenza.

