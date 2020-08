Virtus Verona, due tesserati positivi al Coronavirus

VERONA - In Serie C emergono altri casi di positività al coronavirus: la Virtus Verona ne annuncia due sul proprio sito ufficiale: "La Società Virtusvecomp Verona comunica che gli esami medici effettuati prima della partenza per il ritiro di Mezzano di Primiero hanno evidenziato la positività di due tesserati al Covid 19. I tesserati, entrambi asintomatici, non sono presenti con il resto della squadra in Trentino ma si trovano in isolamento presso le rispettive abitazioni. Per loro così come per gli altri tesserati, risultati tutti negativi, è stato già fissato un nuovo ciclo di tamponi".