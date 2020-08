Bari, ufficiale: Auteri nuovo tecnico. Ha firmato un biennale

BARI - Nel Bari prende il via oggi l'era Gaetano Auteri, ufficialmente il nuovo tecnico dei galletti dopo l'addio di Vincenzo Vivarini. Questo il comunicato con cui il club di Luigi De Laurentiis accoglie l'allenatore siculo: "SSC Bari dà il benvenuto a Gaetano Auteri, nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa. Trovato l’accordo con il tecnico siciliano fino al prossimo giugno 2022; nelle prossime ore saranno completate le formalità burocratiche legate al tesseramento. Auteri, nato a Florida, provincia di Siracusa, il 21 settembre '61, dopo un passato da attaccante, comincia la carriera da allenatore nella sua Sicilia: Atletico Catania, Ragusa e Igea Virtus con cui, nel '99-'00, vince il campionato di Serie D. Guida Avellino, Crotone, Martina e Siracusa prima di approdare, nel 2005, al Gallipoli con cui vince un campionato di C2 e un Coppa Italia di Serie C. Nel 2007 torna al Siracusa con cui conquista un nuovo campionato di D prima di passare al Catanzaro. Nella stagione 2010-2011 è alla guida della Nocerina con cui conquista la Serie B e la Supercoppa di Lega Pro Prima Divisione; dopo la panchina dei campani e del Latina in B, disputa un ottimo campionato alla guida del sorprendente Matera prima di regalare al Benevento la sua prima promozione in Serie B nella stagione '15-'16. Dopo essere tornato a Matera nei successivi due campionati, nel 2018, firma nuovamente con il Catanzaro. A mister Auteri un caldo benvenuto nella famiglia SSC Bari".