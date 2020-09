Palermo, club chiede alla Regione Sicilia l'apertura parziale del Barbera

PALERMO - Il Palermo, promosso quest'anno in Serie C, ha inviato una lettera al presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci per richiedere l'apertura al pubblico dello stadio Renzo Barbera in vista dei prossimi match casalinghi di campionato, in "numero adeguato" rispetto alla capienza dell'impianto. Ecco il testo della lettera: "Egregio Presidente, al fine di evitare distorsioni della concorrenza ed alterazioni delle competizioni, in coerenza, peraltro, con i provvedimenti adottati in altre Regioni a favore della presenza di pubblico sugli spalti degli stadi dei campionati di ogni ordine e grado oltreché al recente parere favorevole della Commissione Tecnica Scientifica, con la presente si chiede l'autorizzazione a far partecipare il pubblico - in numero adeguato rispetto alla capienza dello Stadio Renzo Barbera - anche alle nostre prossime gare di campionato. Per evitare rischi di diffusione del contagio, assicureremo che la distribuzione dei titoli di accesso avvenga soltanto per via telematica, chiedendo ai beneficiari di compilare anche una idonea autocertificazione; siano messi a disposizione biglietti riferiti a sedute intervallate affinché sia garantito il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza; sia rispettato l'obbligo dell'uso delle mascherine dal momento dell'ingresso e per tutto il periodo di permanenza nell'impianto; al momento dell'entrata nello stadio, a tutti sia rilevata la temperatura corporea; sia installato un congruo numero di colonnine con liquido igienizzante per le mani".