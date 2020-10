La Ternana non si ferma più, 2-0 al Foggia. Primo ko per la Turris

ROMA - La settima giornata di Serie C porta con sé gol e spettacolo. Nel girone C spicca la vittoria della Ternana sul Foggia, terza consecutiva, e nel girone B quella del Padova, che batte il Südtirol e lo aggancia in testa.

Girone A

Nessun gol tra Olbia e Pro Vercelli: i sardi fermano la striscia di vittorie dei bianchi piemontesi. L'Albinoleffe pareggia 1-1 col Grosseto in Toscana: a Manconi per i lombardi risponde Galligani per i padroni di casa. Colpo esterno della Pro Sesto sulla Pistoiese: Pecorini e Gualdi a segno per gli ospiti, inutile il gol di Gucci nel finale. Il Livorno accoglie al meglio la nuova presidenza sconfiggendo 2-0 in trasferta il Renate capolista con i rigori di Marsura e Murilo. La Giana Erminio torna a vincere e lo fa 2-1 con il Como: lariani avanti con Gabrielloni, poi nella ripresa ribaltano Finardi e Perna. Poker in trasferta del Piacenza al Lecco. Nella vittoria 4-2 degli emiliani spicca la doppietta di Corradi, completata dalle reti di Gonzi e Ghisleni. Ai lombardi non bastano Mastroianni e Purro. Vittoria esterna anche per la Pro Patria, che supera 2-1 la Pergolettese grazie alle reti di Fietta e Parker, a cui risponde Panatti. Un autogol di Soncia regala la vittoria alla Juve U23 in casa della Lucchese: termina 1-0 per i bianconeri. Le reti di Corazza e Arrighini lanciano l'Alessandria nel 2-0 rifilato al Pontedera. Tra Novara e Carrarese è 1-1: al vantaggio di Bove per i piemontesi risponde Murolo.

I RISULTATI

Olbia-Pro Vercelli 0-0

Grosseto-Albinoleffe 1-1

Pistoiese-Pro Sesto 1-2

Renate-Livorno 0-2

Giana Erminio-Como 2-1

Lecco-Piacenza 2-4

Lucchese-Juve U23 0-1

Pergolettese-Pro Patria 1-2

Alessandria-Pontedera 2-0

Novara-Carrarese 1-1

Girone B

Di Molfetta e Ganz stendono a domicilio il Fano AJ e lanciano il Mantova: virgiliani a quota 12 punti. Tutto facile per la Feralpisalò contro il Ravenna: i gardensi passano con le reti di Ceccarelli, Morosini e Scarsella. Salto in avanti inclassifica del Modena, che piega nel finale (in gol Spagnoli e Muroni) la Sambenedettese; canarini a 13 punti, sorpassati rossoblù fermi a 11. Triestina fermata sull'1-1 casalingo dalla Virtus Verona: Litteri porta sopra i giuliani, Zecchinato li beffa all'81'. Colpo esterno della Fermana che supera 1-0 l'Imolese con il gol di Boateng. Pari tra Matelica e Arezzo, che termina 2-2: avanti i padroni di casa con Volpicelli e Cason nel primo tempo, poi Bartoletti e Cutolo riacciuffano il risultato nella ripresa. Nel big match di giornata il Padova regola 2-0 il Südtirol e aggancia in vetta proprio gli altoatesini grazie alla strepitosa doppietta di Nicastro. Sorride anche il Perugia dopo il 2-1 alla Vis Pesaro che vale la terza vittoria di fila. Murano e Dragomir per gli umbri, Stramaccioni per gli ospiti. Termina a reti bianche Gubbio-Legnago Salus.

I RISULTATI

AJ Fano-Mantova 1-2

Feralpisalò-Ravenna 3-0

Sambenedettese-Modena 0-2

Triestina-Virtus Verona 1-1

Imolese-Fermana 0-1

Matelica-Arezzo 2-2

Padova-Sudtirol 2-0

Perugia-Vis Pesaro 2-1

Gubbio-Legnago Salus 0-0

Girone C

Terza sconfitta di fila per la Cavese, che tra le mura amiche si arrende al Monopoli: Giorno regala ai gabbiani la seconda vittoria stagionale. Tris in rimonta dell'Avellino alla Casertana. Gli irpini rispondono al vantaggio di Icardi con la doppietta di Maniero e il gol di Adamo che fissa il risultato sul 3-1 finale. Terzo successo consecutivo per la Ternana, che ha la meglio 2-0 sul Foggia con le reti di Partipilo e Falletti (su rigore), una per tempo. Arrigoni firma il successo 1-0 del Teramo sulla Juve Stabia. Viterbese avanti subito con Rossi, pareggia Statella e poi di nuovo avanti con Tounkara: Plescia firma il definitivo 2-2 della Vibonese. Primo ko per la Turris che crolla in casa 3-0 con la Paganese: decidono Diop, Sbampato e Bonavolontà.

I RISULTATI

Cavese-Monopoli 0-1

Avellino-Casertana 3-1

Ternana-Foggia 2-0

Teramo-Juve Stabia 1-0

Turris-Paganese 0-3

Vibonese-Viterbese