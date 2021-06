Calciomercato Serie C, Pro Vercelli: Scienza è il nuovo tecnico

VERCELLI - La Pro Vercelli, in una nota, ha ufficializzato di aver ingaggiato il tecnico Giuseppe Scienza per 2 stagioni dopo il divorzio dal Monopoli. Di seguito il comunicato: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Giuseppe Scienza. Scienza (54 anni) nato a Domodossola è un veterano della categoria, ha allenato in precedenza in serie C Viareggio, Cremonese, Alessandria, Feralpi Salò e Monopoli, oltre agli incarichi di Brescia (in serie B) e Chiasso (in serie B Svizzera). L’allenatore si è legato alla Pro Vercelli con un contratto biennale".