Bari, ritiro in Trentino dal 18 al 31 luglio

BARI - La nuova stagione del Bari, comunica il club con una nota, "ripartirà dal Trentino, dal piccolo borgo di Lodrone, frazione di Storo, situato a circa 400 metri di altitudine nella Valle del Chiese, nei pressi del lago d'Idro". Il ritrovo del gruppo biancorosso è previsto, a Bari, per il 15 luglio, data in cui partiranno le visite mediche e i test atletici quindi. Dal 18 luglio il gruppo si trasferirà nella provincia di Trento per dare il via alla preparazione in vista della prossima stagione. "Il club guidato dal presidente Luigi De Laurentiis - prosegue la nota - soggiornerà nella provincia di Trento fino al 31 luglio, fissando il suo quartier generale presso l'Hotel Castel Lodron e svolgendo le sedute di allenamento sul manto erboso dello stadio 'Grilli'. Nel calendario pre campionato dei 'galletti' sono previste tre amichevoli che testeranno i progressi del nuovo Bari targato mister Mignani".