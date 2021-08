Calciomercato Serie C, Picerno: Ferrani torna e Dettori rinnova

PICERNO - Picerno molto attivo sul mercato nelle ultime ore: il club della Basilicata ha ufficializzato, attraverso 3 comunicati, il ritorno di Manuel Ferrani oltre al rinnovo di Francesco Dettori e l'arrivo di Gabriele Pagliai. Ecco la nota realtiva a Ferrani: "Gradito ritorno con la maglia rossoblù. La Società AZ Picerno, nella persona del Direttore Generale Vincenzo Greco – che ha portato avanti la trattativa-, comunica che Manuel Ferrani è un nuovo calciatore della Leonessa. Già in Serie C con la maglia rossoblù due stagioni fa, Ferrani nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Vis Pesaro in Serie C. In precedenza, con la Viterbese, AZ Picerno, Rimini, Reggina, Alma Juventus Fano, Pordenone, Alessandria, Teramo, Giacomense e Bellaria Igea Marina, sempre in Serie C. Difensore, classe 1987, conta circa 400 presenze e 19 gol tra i Professionisti. Un elemento di assoluto valore che entra a far parte della rosa dell’AZ Picerno per la nuova stagione tra i Professionisti. A Manuel il bentornato da parte del presidente Curcio e del DG Greco".