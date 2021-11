Serie C Monterosi, il nuovo tecnico è Leonardo Menichini

MONTEROSI - Il Monterosi con una nota ufficiale sul proprio sito, ha annunciato l'arrivo del nuovo allenatore. Si tratta di Leonardo Menichini, tecnico navigato per la categoria, che ha allenato tra le altre la Lazio Primavera (ultima esperienza), Salernitana, Lucchese, Pisa, Reggiana e tante altre, oltre ad essere stato vice di Carletto Mazzone ai tempi del Cagliari. Nel dettaglio il comunicato: "Monterosi Tuscia Fc dà il benvenuto a mister Leonardo Menichini quale responsabile tecnico della Prima Squadra. Il mister sarà a disposizione già da oggi e guiderà il primo allenamento assistito dal prof. Massimo Stalteri in qualità di preparatore atletico. Completano il gruppo di lavoro il prof. Marco Antinori e l’allenatore dei portieri Fabio Morelli, questi ultimi già in organico da inizio stagione".